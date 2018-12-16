РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 дек. В парке Талалихина в Подольске более 1 тысячи человек приняли участие в благотворительной акции в помощь тяжелобольному ребенку Артему Пронину, сообщила «РИАМО в Подольске» одна из организаторов мероприятия.

В парке имени Виктора Талалихина 15 декабря прошла благотворительная акция «Спасем малыша!» в помощь Артему Пронину, который страдает от редкой болезни Канавана. В рамках мероприятия провели благотворительную ярмарку, спортивные соревнования, различные мастер-классы, а все желающие могли покататься на собачьих упряжках и провести фотосессию с собаками породы хаски.

«Благотворительную акцию в парке Талалихина в Подольске в помощь тяжелобольному ребенку посетило более 1 тысячи человек. Среди них около 700 человек были спортсменами и около 500 человек- обычными жителями»,- сказала организатор.

В ходе мероприятия было собрано свыше 200 тысяч рублей. Помимо этого, олимпийская чемпионка Юлия Гущина провела разминку и благотворительный забег. В этот день Пронину исполнился 1 год и 6 месяцев.

Болезнь Канавана – наследственное заболевание, характеризующееся прогрессирующим поражением нервных клеток мозга.