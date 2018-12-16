РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 дек. Сотрудники ГИБДД в подмосковном Подольске напомнили многодетным семьям горокруга о правилах перевозки детей в автомобилях, такие занятия проводятся на постоянной основе, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

«В Доме культуры имени Лепсе сотрудниками ОГИБДД УМВД России по Подольску было проведено профилактическое занятие по безопасности дорожного движения с многодетными родителями и их детьми из общественной организации «Справимся вместе!». Пока дети изготавливали тематические открытки по ПДД для пешеходов, родителям напомнили про правила перевозки детей в автомобильном транспорте»,- говорится в сообщении.

Занятия по дорожной безопасности с многодетными семьями сотрудниками ГИБДД проводятся на постоянной основе.