РИАМО - 16 дек. Двое неизвестных с ножом ограбили магазин на улице Фабрициуса в Москве, они забрали два флакона с шампунем, сообщил РИАМО представитель пресс-службы столичного главка МВД РФ.

Он уточнил, что 14 декабря в 18:07 в службу «02» из службы «112» поступило сообщение о нанесении телесных повреждений по адресу: улица Фабрициуса, дом 35, корпус 1.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 14 декабря в 18:00 в помещении магазина по указанному адресу двое неизвестных, угрожая предметом, похожим на нож, сотрудникам данного магазина: замдиректора и продавцу-кассиру, открыто похитили два флакона шампуня, принадлежащие данному ООО, скрылись», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что материальный ущерб составил около 400 рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».