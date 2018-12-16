РИАМО - 16 дек. Туристический бизнес в столице приносит в бюджет города достаточно денежных ресурсов, которых хватило бы на полную реализацию программы реновации в городе, а иностранные туристы стали все чаще посещать Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Туристический бизнес приносит Москве такие ресурсы, которые, например, необходимы для программы реновации. Только за счет поступлений в бюджет от туристического бизнеса можно полностью реализовать программу реновации. А это касается почти каждого десятого москвича», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что Москва становится все более популярной среди иностранных туристов, а сам город превращается в яркий праздник.

«В 2010 году перед Новым годом была заполнена треть гостиничных номеров, сегодня они заполнены все. Едут туристические автобусы из близлежащих городов, приезжают люди из других стран, других регионов. Москва бурлит в это время, она ожила, как ожили наши зимние парки, скверы: работает лыжня, ледовые площадки, в районах Москвы открываются новые фестивальные площадки. Самый темный, серый, скучный сезон превращается в великолепный, яркий праздник», - добавил Собянин.

Главный зимний фестиваль «Путешествие в Рождество» открылся в Москве 14 декабря и пройдет до 13 января. В программе фестиваля на 78 праздничных площадках – спектакли в Ледовом театре в Новопушкинском сквере, уличные театры на Тверской площади, механические театры на Пушкинской площади, лазертаг на Манежной площади. Также в программе «Сказочный квест» по всей Москве и другие новогодние мероприятия.