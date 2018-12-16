РИАМО - 16 дек. Пожар произошел в квартире дома на улице Большая Черкизовская в столице, из огня были спасены два человека, их передали медикам для осмотра, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

В воскресенье в 10:15 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о возгорании по адресу: Большая Черкизовская улица, дом 14, корпус 2. На четвертом этаже пятиэтажного жилого дома происходило загорание личных вещей и мебели на площади около 5 квадратных метров.

«Благодаря оперативному прибытию и слаженной грамотной работе пожарных в 10:30 загорание было ликвидировано. В ходе работ по тушению загорания из квартиры было спасено два человека, всех спасенных передали медикам для осмотра», - говорится в сообщении.

Информации о пострадавших при пожаре не поступало.