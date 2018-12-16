РИАМО - 16 дек. Неизвестный украл автомобиль Lexus стоимостью около 3 миллионов рублей у пенсионерки на севере Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО представитель пресс-службы столичного главка МВД РФ.

Он уточнил, что 14 декабря в 10:30 в службу «02» поступило сообщение от пенсионерки 1959 года рождения о краже машины по адресу: 4-й Вятский переулок, дом 35.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что с 17:00 12 декабря до 08:30 14 декабря с территории неохраняемой парковки, расположенной у дома по указанному адресу, неизвестный совершил кражу автомобиля Lexus RX 200T, принадлежащего заявительнице», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что материальный ущерб составил около 3,2 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».