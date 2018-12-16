РИАМО - 16 дек. Два человека погибли, еще пять получили травмы в результате пожара в общежитии в Пересвете Сергиево-Посадского района Подмосковья, сообщает ТАСС.

В воскресенье в 00:15 поступило сообщение о пожаре по адресу: город Пересвет, улица Октябрьская, дом 7. По прибытии первого пожарного подразделения в 00:25 было установлено, что происходит горение комнаты на втором этаже по всей площади. В 00:45 - локализация пожара на площади 12 квадратных метров. В 00:48 — обнаружено тело погибшего. В 01:00 – ликвидация открытого горения. В 01:05 возгорание полностью потушено.

«Погибли два человека, еще трое детей и двое взрослых пострадали», - сказал источник в экстренных службах.

Из горящего общежития были эвакуированы 32 человека, в том числе четверо детей.

Двух человек спасли из горящей квартиры на востоке Москвы>>