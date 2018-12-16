РИАМО - 16 дек. Облачная погода и температура на шесть-семь градусов ниже нормы ожидаются в Московском регионе на следующей неделе, в течение недели также может пройти слабый снег, сообщил РИАМО дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

«В первый день новой недели характер погоды в Московском регионе продолжит определять скандинавский антициклон. Будет переменная облачность без осадков. В Москве ночью минус 15-17 градусов, по области минус 14-19, местами до минус 24. Днем минус 11-13 в столице и минус 10-15 по области. Во вторник возможен слабый снег, морозы начнут ослабевать, но пока температура все равно будет ниже на 5-7 градусов», - сказал собеседник агентства.

Так, 18 декабря ночные температуры в Москве будут составлять минус 14-16 градусов, в Подмосковье столбики термометров могут опуститься до минус 21. Дневные температуры будут минус 9-11 по Москве и минус 8-13 по области. 19 и 20 декабря ожидаются ночные температуры до минус 14 градусов по Московской области и до минус 16 по области. Дневные температуры останутся до минус 11 в Москве и до минус 13 в области.

В конце рабочей недели возможен слабый снег. Морозы станут немного сильнее. В Московской области ночью 21 декабря столбики термометров опустятся до минус 18 градусов, в Москве до минус 16. Днем в столице ожидается до минус 12 градусов, в области до минус 20.

Синоптик отметил, что всю следующую неделю ожидается повышенный фон атмосферного давления, примерно на 15 единиц выше нормы. Ветер будет слабый, а выпавший снег существенного увеличения снежного покрова не принесет.