РИАМО - 16 дек. На 10:00 на выборах в совет депутатов в городском поселении Черкизово Пушкинского района на двух участках проголосовали 62 человека, явка составила 3,95%, сообщается в Twitter-аккаунте Мособлизбиркома.

«Сегодня выборы в Черкизове. Общее количество избирателей 1569, из них проголосовало на 10:00 на УИК 2474 - 35, а на УИК 2475 - 27 избирателей. Таким образом, явка составляет 3,95%», — говорится в сообщении.

В воскресенье в Черкизове проходят выборы в совет депутатов. Решение о проведении выборов принято в связи со вступлением в законную силу 1 октября 2018 года решения Московского областного суда. Суд признал неправомочным состав совета депутатов Черкизова, избранный на муниципальных выборах 14 сентября 2014 года.

В совет избираются 10 депутатов по двум многомандатным избирательным округам. Организует выборы избирательная комиссия городского поселения Черкизово.