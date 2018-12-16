РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 дек. Жители подмосоквного Подольска 23 декабря смогут посмотреть бесплатный новогодний спектакль «Морозко» в сельском доме культуры поселка радиоцентра Романцево, сообщается в группе «МБУК «СДК «Романцево» поселка Радиоцентра Романцево» в соцсети «ВКонтакте».

«Сельский дом культуры «Романцево» поселка радиоцентра Романцево приглашает всех жителей городского округа Подольск на показ новогоднего спектакля «Морозко» по мотивам одноименного произведения. Проходить он будет 23 декабря в 16:00. Посмотреть спектакль смогут все желающие бесплатно», - говорится в сообщении.

Проходить мероприятие будет по адресу: поселок радиоцентра Романцево, дом 10.