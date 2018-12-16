РИАМО - 16 дек. На стройплощадке в центре Москвы загорелась бытовка, спасателям удалось потушить пожар, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

«15 декабря 2018 года в 20:54 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о загорании по адресу: переулок Рубцов, дом 16, строение 1 <…>. Оперативно прибывшими пожарно-спасательными подразделениями установлено, что происходит загорание бытовки на строительной площадке. В 21:14 загорание локализовано на площади 12 квадратных метров. Обстановка спокойная», — говорится в сообщении.

Возгорание было ликвидировано в 21:26. Информация о пострадавших не поступала.