РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 дек. В парке Талалихина подмосковного Подольска в ходе благотворительной акции в помощь тяжелобольному Артему Пронину волонтерским движением подольского благочиния собрали порядка 200 тысяч рублей, сообщается в группе «Волонтерское движение «Милосердие – Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В парке имени Виктора Талалихина 15 декабря прошла благотворительная акция «Спасем малыша!» в помощь Артему Пронину, который страдает от редкой болезни Канавана. В рамках мероприятия провели благотворительную ярмарку сувениров и подарков ручной работы, спортивные соревнования, мастер-классы. Все желающие могли покататься на собачьих упряжках и провести фотосессию с собаками породы хаски. А олимпийская чемпионка Юлия Гущина провела разминку и благотворительный забег.

«Неравнодушные к чужой беде люди пришли поддержать малыша Пронина, которому до конца декабря необходимо собрать на дорогостоящую операцию еще очень большую сумму денег. Волонтерским движением подольского благочиния «Милосердие – Подольск» на акции было собрано и передано маме малыша более 196 тысяч рублей»,- говорится в сообщении.

Как отмечается в группе «Парк культуры и отдыха имени Талалихина | Подольск» в соцсети «ВКонтакте», еще более 7,5 тысяч рублей поступило в ходе акции в благотворительный фонд «Счастливый мир».

Болезнь Канавана – наследственное заболевание, характеризующееся прогрессирующим поражением нервных клеток мозга.