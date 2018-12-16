РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 дек. В двух многоквартирных домах микрорайона Климовск подмосковного Подольска 17 декабря временно отключат свет из-за ремонтных работ, сообщается на сайте МУП «СЕЗ».

«В понедельник, 17 декабря, специалисты филиала ПАО «Мосэнерго» с 09:00 до 13:00 будут выполнять работы, на время проведения которых в многоквартирные дома микрорайона Климовск по адресам: улица Революции, дома №№1 и 3 электроэнергия подаваться не будет», - говорится в сообщении.

Управляющая компания МУП «СЕЗ» приносит извинения за доставленные неудобства.