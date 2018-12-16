РИАМО - 16 дек. В подмосковных Черустях прошедшей ночью столбики термометров опустились до минус 19,7 градуса, в ночь на понедельник морозы могут усилиться, сообщается на сайте «Метеовести».

«Сегодня стараниями скандинавского антициклона в центральные области Европейской России вернулись крепкие морозы. Минимальная температура воздуха в Москве, на метеостанции ВДНХ, составила минус 13,7 градуса, по области разброс показаний термометров составил от минус 10,7 градуса в Серебряных Прудах до минус 19,7 градуса в Черустях», - говорится в сообщении.

Ближайшей ночью морозы продолжат усиливаться. В Москве ожидается от минус 15 до минус 17 градусов, по области – минус 14 – минус 19 градусов, местами до минус 24 градусов.

Морозная погода в Московском регионе сохранится на предстоящей неделе.