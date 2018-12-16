РИАМО - 16 дек. В разгар отопительного сезона сотрудники Главного управления МЧС России по Московской области рассказали жителям, как снизить вероятность возникновения пожаров при использовании печного отопления, сообщается на сайте управления.

Часто причинами пожаров в домах, где топятся печью, могут быть ошибки при возведении печи. При неправильной усадке образуются трещины, приводящие к возгораниям. Плохая изоляция между сильно нагревающимися частями печи и легковоспламеняющимися деталями дома также может стать возможным фактором пожара. В связи с чем эксперты МЧС дали советы, которые помогут соблюдать пожарную безопасность в отопительный сезон.

«Печи и дымоходы должны быть исправными, без трещин, оштукатурены и побелены. <…> Должны быть выполнены из несгораемых материалов. Для защиты сгораемых и трудносгораемых конструкций стен и перекрытия предусматриваются отступки и разделки из несгораемых материалов», – говорится в сообщении.

Разделки рекомендуют делать шириной в один кирпич, если печь топят один-два раза в сутки, и шириной в полтора кирпича, если печь топится чаще.

Для изоляции сильно нагревающихся мест печи советуют использовать материалы, которые не горят, – асбестовые листы или кирпич.

«Перед топочной дверцей печи должен быть прибит металлический лист размером 50 на 70 сантиметров», – добавляется в материале.

Также специалисты не советуют сушить на печи и в непосредственной близости от нее одежду, обувь, устанавливать вплотную к ней мебель. Категорически запрещается использовать для розжига горючие жидкости, оставлять печь без присмотра и поручать присмотр за ней детям. Чистить дымоход в отопительный сезон следует не менее одного раза в два месяца.

В случае необходимости стоит обратиться в Главное управление МЧС по Подмосковью по телефону: +7 (498) 505-41-70. Также можно позвонить по телефону спасения – 01, с мобильного – 101, а также по единому номеру вызова экстренных служб – 112.