РИАМО - 16 дек. На автодороге М-8 в районе подмосковных Мытищ водитель иномарки совершил наезд на водителя сломавшейся машины, которая стояла в крайней полосе проезжей части, пострадавший скончался на месте, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Вчера примерно в 19 часов на 18-м километре автодороги М-8 водитель автомобиля Infiniti совершил наезд на мужчину, который остановился для ремонта автомобиля в крайней полосе проезжей дороги. В результате ДТП мужчина скончался на месте», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.