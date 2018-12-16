РИАМО - 16 дек. Двое мужчин с битой вошли в магазин на Комсомольском проспекте в столице, избили сотрудника торговой точки и украли три бутылки коньяка, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

По его словам, 14 декабря в 06:01 в службу «02» поступило сообщение от замуправляющего ООО о разбое по адресу: Комсомольский проспект, дом 33/11.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 14 декабря в 05:00 в помещении магазина ООО по указанному адресу двое неизвестных битой нанесли удары по голове и туловищу заявителю, открыто похитили три бутылки коньяка, принадлежащие данному ООО, скрылись», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что материальный ущерб составил около 2 тысяч рублей.

Представитель пресс-службы добавил, что пострадавший с ушибленной раной области лба, ушибленной раной предплечья нарядом скорой помощи был доставлен в медучреждение.

«14 декабря в 06:15 по адресу: улица Ефремова, 9, сотрудниками полиции были задержаны неработающие мужчины 1986 и 1985 годов рождения, которые изобличены в совершении указанного преступления», - отметил собеседник.

Он заключил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».