РИАМО - 16 дек. Государственный историко-литературный музей-заповедник А.С. Пушкина объявил торги на оказание услуг по физической охране своей территории на 2019 год, начальная цена контракта составляет 8 миллионов рублей, сообщается на сайте госзакупок.

Заявки на электронный аукцион можно подать до 10:00 19 декабря. Итоги подведут в 10:00 20 декабря. Торги объявлены на оказание услуг по физической охране объектов, обеспечению внутриобъектового и пропускного режимов музея заповедника в 2019 году.

Согласно техзаданию, на территории музея-заповедника в Одинцовском районе будут работать девять круглосуточных постов охраны. Также за счет подрядчика они должны быть укомплектованы металлодетектором, фонарями, средствами защиты органов дыхания и зрения, бронежилетами, аптечкой и другими необходимыми вещами.

Также подрядчик будет консультировать заказчика по вопросам правомерной защиты от противоправных посягательств, обеспечивать порядок в местах проведения массовых мероприятий и обеспечивать пропускной режим на объектах.

Государственный историко-литературный музей-заповедник А. С. Пушкина объединил две подмосковные усадьбы Захарово и Вяземы. На территории Вязем сохранилось более 20 памятников истории и культуры. Здесь бывали Борис Годунов, Лжедмитрий I, Петр I, Павел I, Кутузов, Наполеон, Багратион, Николай Гоголь, Лев Толстой, Марина Цветаева, Анна Ахматова и многие другие, чьими именами гордится мировая история.

В Захарове сохранился пруд, часть парка, воспетые Пушкиным. В 1999 году восстановлен усадебный дом Марии Алексеевны Ганнибал, бабушки Пушкина по материнской линии, где размещен музей детства великого поэта.

В фондах музея-заповедника Пушкина хранятся уникальные предметы усадебной культуры XVII—XIX веков.