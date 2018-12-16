РИАМО - 16 дек. На Старокаширском шоссе в столице загорелся легковой автомобиль, в результате происшествия никто не пострадал, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Москве.

«В 02:58 поступила заявка о возгорании в салоне автомобиля на Старокаширском шоссе. Площадь возгорания составила 3 квадратных метра. Ликвидировано без пострадавших», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пожар удалось ликвидировать менее чем за 10 минут. Уже в 03:05 была объявлена полная ликвидация. Сейчас устанавливаются причины возгорания.

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