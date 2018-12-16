РИАМО - 16 дек. В столице в первой половине воскресенья ожидается сильный туман. Изморозь и гололедица, водителям рекомендуют снизить скорость, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, <…> в первой половине дня 16 декабря в Москве ожидается туман с видимостью 200-700 метров, изморозь, на дорогах гололедица», - говорится в сообщении.

В связи с непогодой спасатели советуют водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.

«Уважаемые пешеходы! В тумане при движении по краю проезжей части пешеходу необходимо обозначить себя светоотражающими элементами на одежде», - добавляется в материале.