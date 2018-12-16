РИАМО - 16 дек. В городе Пересвет Сергиево-Посадского района в одном из общежитий произошло возгорание, в результате происшествия погиб один человек, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

«В 00:15 16 декабря 2018 года от очевидца поступило сообщение о пожаре по адресу: город Пересвет, улица Октябрьская, дом 7. По прибытию первого пожарного подразделения в 00:25 было установлено, что происходит горение комнаты на втором этаже по всей площади. В 00:45 - локализация пожара на площади 12 квадратных метров. В 00:48 обнаружено тело погибшего», - говорится в сообщении.

В 01:00 – ликвидация открытого горения. В 01:05 возгорание полностью потушено.

В ликвидации пожара в общежитии принимали участие 25 спасателей и восемь единиц техники.