РИАМО - 16 дек. В воскресенье в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода без осадков, температура воздуха может опуститься на 6-7 градусов ниже нормы, столбики термометров покажут до минус 15 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«При переменной облачности и слабом ветре осадков не ожидается. Морозы продолжат усиливаться. Температурный фон будет ниже климатической нормы на 6-7 градусов. Максимальная температура воздуха в столице составит от минус 12 до минус 10, по области - от минус 15 до минус 10 градусов», - говорится в сообщении.

Атмосферное давление продолжит расти и превысит привычные значения на 20 единиц. Относительная влажность воздуха высокая, около 80%.

Синоптики отмечают, что такой тип погоды неблагоприятен для людей с заболеваниями сердца и сосудов, тех, кто перенес сосудистые катастрофы.

«У людей, входящих в группу риска, может появиться слабость, возникнуть головные боли и боли в области сердца. Чтобы не допустить ухудшения самочувствия, специалисты рекомендуют внимательнее следить за здоровьем, всегда держать под рукой необходимые медикаментозные препараты, назначенные лечащим врачом», - уточняют специалисты.