РИАМО - 15 дек. Суд вынес приговор 35-летней женщине, которую признали виновной в незаконной организации азартных игр на территории Каширского городского округа Подмосковья, ей назначили наказание в виде 100 часов обязательных работ, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 35-летней женщины, которая обвиняется в совершении преступления по статье «Незаконная организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет».

«Суд признал женщину виновной в инкриминируемом ей деянии и назначил наказание в виде обязательных работ в размере 100 часов», - говорится в сообщении.

По версии следствия, с июля по ноябрь 2017 года продавец одного из магазинов Каширского городского округа в помещении магазина организовала незаконное проведение азартных игр вне игорной зоны, с применением игрового оборудования, для функционирования которого требовалось подключение к Интернету, в том числе, она выполняла функции оператора игорного заведения.

Игрок самостоятельно мог играть., нажимая кнопки на игровой консоли, и имел возможность поднятия или увеличения ставки по своему желанию. Выигрыш в терминале определялся устройством случайным образом, без участия организатора азартных игр. В зависимости от произвольно выпавшей комбинации на терминале игрок мог выиграть или проиграть денежные средства.

Обвиняемая получала и распоряжалась прибылью от незаконной деятельности по своему усмотрению. В общей сложности доход от игорного бизнеса составил не менее 358,27 тысячи рублей.