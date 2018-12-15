РИАМО - 15 дек. Екатерина Шихова из Подмосковья завоевала бронзовую медаль на этапе Кубка мира по конькобежному спорту в городе Херенвен, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

С 14 по 15 декабря в Херенвене (Нидерланды) проходил четвертый этап Кубка мира по конькобежному спорту.

«На дистанции 1,5 тысячи метров среди женщин бронзовую медаль завоевала подмосковная спортсменка Екатерина Шихова. Ее время - 1 минута 54,03 секунды. Она уступила только победительнице Ирен Вюст из Нидерландов (1:53,30) и второму призеру Британи Бое из США (1:54,00)», - говорится в сообщении.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков отметил, что Шихова показывает высокие результаты в 2018 году.

«В январе она стала чемпионкой и серебряным призером чемпионата Европы по конькобежному спорту в Коломне. Сегодня она добавила в свою коллекцию медалей бронзу в Херенвене. Причем, Екатерина уступила победительнице чуть более полсекунды», - добавил Терюшков.