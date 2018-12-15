РИАМО - 15 дек. Троице-Сергиева лавра в подмосковном Сергиевом Посаде находится на четвертом месте в пятерке самых популярных туристических достопримечательностей России в 2018 году, говорится в сообщении пресс-службы аналитического агентства «ТурСтат».

Агентство представило рейтинг самых популярных у туристов достопримечательностей России в 2018 году. Топ составлен по результатам анализа посещаемости и отзывов в Интернете.

«Самые популярные достопримечательности России находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Подмосковье и Сибири. Свято-Троицкую Сергиеву лавру в Сергиевом Посаде Московской области посещают более 2 миллионов (туристов – ред.) в год», - говорится в сообщении.

В первую пятерку достопримечательностей страны, популярных у туристов, входят Красная площадь в Москве, Петергоф в Санкт-Петербурге, Казанский кремль в Казани, Троице-Сергиева лавра в Сергиевом Посаде и озеро Байкал в Иркутской области и Бурятии.

За столетия на территории Свято-Троицкой Сергиевой лавры сложился уникальный ансамбль разновременных построек, включающий более 50зданий и сооружений. В юго-западной части монастыря находится белокаменный Троицкий собор (1422-1423 годов), поставленный на месте первого деревянного храма XIV века. Именно вокруг него происходило формирование ансамбля. К востоку от собора в 1476 году псковскими мастерами была возведена кирпичная церковь-звонница во имя сошествия Святого Духа на апостолов.

Успенский собор был возведен в 1559-1585 годах по типу Успенского собора Московского Кремля. Фрески собора создавались в 1684 году. У северо-западного угла собора в 1780 году была устроена палатка с шатровой кровлей над могилами семьи царя Бориса Годунова.

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