РИАМО - 15 дек. На фестивале «Путешествие в Рождество» благотворительные фонды организуют специальные акции, направленные на помощь больным детям, многодетным семьям, инвалидам и одиноким пожилым людям, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«17 и 27 декабря, а также 9 января с 15:00 до 19:00 на Тверском бульваре пройдут мастер-классы по изготовлению кукол и мягких игрушек. Их организатор — благотворительный фонд «Русская береза». С 2005 года он помогает многодетным семьям, поддерживает одиноких престарелых людей и инвалидов», — говорится в сообщении.

На площади Революции 19 декабря состоятся мастер-классы благотворительного фонда «Живи», который помогает детям с онкогематологическими заболеваниями и поддерживает клиники.

На Тверском бульваре 20, 21 и 26 декабря с 15:00 до 19:00 благотворительный фонд «Лапа дружбы» проведет конкурсы «Выбираем имя собаке» и мастер-классы для детей. 22 декабря центр «Юна» организует на увлекательные «Юна-классы». С 12:00 до 16:00 юные гости станут участниками познавательной викторины, послушают мини-лекцию о проблеме бездомных животных и специфике работы приютов.

«На площади Революции в 12:00 22 декабря откроется новогодняя елка фонда по борьбе с инсультом ОРБИ. До 16:00 здесь можно будет поздравить с наступающими праздниками людей, столкнувшихся с этим заболеванием, и получить горячий напиток, ответив на вопросы теста о симптомах инсульта. Поддержать ОРБИ придут известные актрисы Екатерина Шпица и Любовь Аксенова, солисты балета и звезды Большого театра Анна Тихомирова и Артем Овчаренко», — добавляется на сайте.

На площади Революции 25 декабря с 15:00 до 19:00 пройдет мастер-класс по созданию авторских украшений и предметов декора. Занятия организует благотворительный фонд «Жизнь», который с 2016 года помогает тяжелобольным детям из неблагополучных и малообеспеченных семей. 28 декабря на Тверском бульваре стартуют мастер-классы детского хосписа «Дом с маяком».

Всего за пять лет на площадках городских фестивалей прошло более 50 благотворительных акций. В итоге было собрано несколько тонн вещей первой необходимости для пожилых людей, свыше тысячи подарков для детей. С 2015 года состоялись совместные мероприятия более чем с 30 благотворительными фондами.

Главный зимний фестиваль «Путешествие в Рождество» открылся в Москве 14 декабря и пройдет до 13 января. В программе фестиваля на 78 праздничных площадках – спектакли в Ледовом театре в Новопушкинском сквере, уличные театры на Тверской площади, механические театры на Пушкинской площади, лазертаг на Манежной площади. Также в программе «Сказочный квест» по всей Москве и другие новогодние мероприятия.

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