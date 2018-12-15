РИАМО - 15 дек. В подмосковном Серпухове злоумышленники перерезали провода главной новогодней елки города, замена запланирована на 16 декабря, сообщается на сайте городской администрации.

«Вынуждены сообщить, что произошел акт вандализма. Злоумышленники перерезали провода электрической цепи. Этот факт был зафиксирован за несколько минут до зажжения главной новогодней елки города», - говорится в сообщении.

В течение 16 декабря электрики заменят провода, восстановят питание, и новогодняя красавица порадует всех своими огнями.

«Вандалов будут искать по камерам видеонаблюдения установленных на площади Владимира Храброго! Благодарим всех за понимание и приносим искренние извинения», - заключается в материале.