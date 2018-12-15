РИАМО - 15 дек. На Волжском бульваре в столице между водителем легкового автомобиля и пешеходном произошел конфликт, в ходе которого водитель произвел выстрел из травматического пистолета в воздух и скрылся, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

«На Волжском бульваре, дом 114А, корпус 1, произошел конфликт между водителем и пешеходом. В результате конфликта водитель произвел один выстрел из травматического оружия в воздух и скрылся. Пострадавших нет», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту сейчас проводится проверка. Стрелявшего ищет полиция.

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