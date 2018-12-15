РИАМО - 15 дек. На Кутузовском проспекте в столице произошло столкновение трех легковых автомобилей, в результате происшествия никто не пострадал, сообщил РИАМО представитель пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Москве.

«Ну Кутузовском проспекте, дом 26, произошло столкновение трех автомобилей. Без пострадавших», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что ДТП было незначительное, перекрытие дороги не потребовалось.