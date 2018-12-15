РИАМО - 15 дек. Итоговое молодежное мероприятие регионального отделения движения «Юнармия» прошло в Московской области, на нем отметили самых активных в 2018 году участников движения и начальников местных отделений, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций Подмосковья.

Итоговое молодежное мероприятие регионального отделения движения «Юнармия» Подмосковья состоялось в Губернском театре.

«На итоговом мероприятии регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Московской области отметили самых активных юнармейцев и начальников местных отделений, а также подвели итоги работы по информационному сопровождению деятельности местных отделений», - говорится в сообщении.

В мероприятии приняли участие министр правительства Подмосковья по социальным коммуникациям Ирина Плещева, заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, генерал-майор Виктор Мисковец, руководитель аппарата Главного штаба ВВПОД «Юнармия», олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта России Елена Слесаренко, начальник штаба регионального отделения Юнармии», олимпийский чемпион Александр Легков, тысяча самых активных юнармейцев.

Благодарственные письма Главного штаба «Юнармии» за вклад в развитие движения и содействие в организации мероприятий получили начальники местных отделений в городском округе Подольск Евгений Лукошников, в городском округе Ликино-Дулево Елена Чуешкова, в городском округе Павловский Посад Юрий Мизерный, в Одинцовском районе Игорь Топало.

Медали общероссийской общественной организации ветеранов ВС РФ «За заслуги в юнармейском движении» получили Юлия Шуркина, Карина Айрапетян, Роман Гагаркин, Артем Козлов, Артем Ахсалба, Артем Тимофеев, Даврон Хусаинов, Вадим Данилов, Илья Королев, Алексей Мыльников, Евгений Лукошников и Алена Фатеева из Подольска.

Лидерами медиарейтинга стали: муниципальные отделения в Мытищах – первое место, в Подольске – второе место и в Можайске – третье место. За активную работу в течение года они получат комплекты юнармейской формы.

«Сейчас Московское областное отделение «Юнармии» насчитывает более 20 тысяч юношей и девушек. За 2018 год было организовано и проведено порядка 30 региональных и более 4 тысяч муниципальных акций и мероприятий»,- сказала Плещева.

На итоговом мероприятии для участников работали интерактивные площадки. Например, в полевом госпитале с инструментами, хирургическим столом и носилками участники могли попрактиковаться в оказании первой помощи под присмотром инструктора.

Также юнармейцы смогли продемонстрировать азы военной подготовки, пройдя курс молодого бойца с полосой препятствий. На мероприятии работали: ходулисты, джамперы, аниматоры из спектакля «Остров Сокровищ», яркая фотозона, виртуальные танцы и зона дополненной реальности, фотоателье, где все желающие могли примерить на себя инвентарь военных времен и сделать фото, выставка форм и снаряжений 1943 года, магнитная доска с муниципалитетами Подмосковья, фотобудка и самый большой новогодний шар, в котором можно было сфотографироваться.

Центром всей зоны активности стала выставка «Юнармии» Московской области о проделанной работе за год. Также в рамках мероприятия прошла интеллектуальная викторина, разработанная специально для юнармейцев региона. Кроме того, юнармейцы смогли отправиться в настоящее морское путешествие вместе с актерами Губернского театра, посмотрев спектакль «Остров сокровищ», и стали зрителями уникального лазер-шоу.