РИАМО - 16 дек. С нынешнего воскресенья водителям придется платить по тарифам, чтобы оставить свой автомобиль на городской парковке на одной из центральных улиц, раньше по воскресеньям парковка везде была бесплатной, сообщается на сайте московского паркинга.

С 15 декабря на нескольких улицах столицы поменялись правила оплаты парковки в дневное время. В то же время нововведения не затронут владельцев парковочных разрешений и льготников.

Изменения коснулись наиболее загруженных улиц, где поменялись тарифы. В общей сложности, изменения тарифов произошли на 5% парковочных мест города – это улицы внутри Садового кольца и несколько точек у Третьего транспортного кольца.

На 1,9% улиц города был установлен максимальный тариф — 380 рублей в час в дневное время. Это парковки возле «Москва-Сити», а также в центральной части города – в районе Тверской, Арбата, Патриарших прудов и других. Также на этих улицах парковка в воскресенье станла платной. В государственные праздники на всех уличных парковках Москвы оплачивать парковку по-прежнему не требуется.

Так как почти 25% уровня загруженности парковок сегодня создают автомобили, припаркованные без оплаты в течение 15 бесплатных минут, время на оплату парковки на всех улицах теперь будет составлять 5 минут.

Пешие инспекторы ГКУ «АМПП» начали раздавать памятки об изменениях, чтобы помочь водителям разобраться в нововведениях. Кроме того, вся информация, касающаяся новых правил и тарифов, размещена на сайте московского паркинга в специальном разделе.

Парковка на всех улицах Москвы в новогодние праздники будет бесплатной>>