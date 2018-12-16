РИАМО - 16 дек. Для пассажиров в воскресенье будут закрыты станции «ЦСКА» и «Петровский парк» Большой кольцевой линии Московского метрополитена, это необходимо для подготовки к открытию станции «Савеловская», говорится в сообщении пресс-службы столичной подземки.

«Движение поездов по Большой кольцевой линии будет осуществляться только на участке между станциями «Деловой центр» и «Хорошевская», а по Солнцевской линии – от «Рассказовки» до «Хорошевской» и обратно. Ограничения необходимы для подготовки к открытию станции «Савеловская» Большой кольцевой линии», - говорится в сообщении.

Пассажиры в воскресенье смогут пользоваться станциями метро «Полежаевская» и «Динамо», а также станцией МЦК «Хорошево». В обычном режиме Большая кольцевая линия возобновит работу 17 декабря.

Закрытие участка линии организовано по просьбе департамента строительства Москвы для подготовки станции «Савеловская» БКЛ к открытию. Она станет частью транспортно-пересадочного узла «Савеловский», который объединит потоки пассажиров Савеловского вокзала, Серпуховско-Тимирязевской и Большой кольцевой линий метро, маршрутов наземного городского транспорта, а также Московских центральных диаметров.

С запуском МЦД пассажиропоток транспортно-пересадочного узла может достигнуть 300 тысяч пассажиров в сутки.

Во время изменения режима работы линии на станциях «Хорошевская», «ЦСКА» и «Петровский парк» будет организовано дежурство инспекторов центра обеспечения мобильности пассажиров. Сотрудники, одетые в яркую желто-красную форму, помогут правильно сориентироваться и выбрать нужный маршрут. Также для обеспечения безопасности на станциях будут дежурить сотрудники службы безопасности и УВД на Московском метрополитене.

«Уважаемые пассажиры, пожалуйста, планируйте маршруты с учетом ограничений в движении. Приносим извинения за временные неудобства», - заключается в материале.