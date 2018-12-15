РИАМО - 15 дек. В субботу в столичном Музее Победы елку зажег главный российский Дед Мороз из Великого Устюга, в мероприятии участвовало более тысячи человек, говорится в сообщении пресс-службы музея.

«Во время театрализованного представления главный зимний волшебник поздравил с наступающим Новым годом финалистов детского конкурса «Нарисуй елку Победы», подопечных благотворительных фондов «Спешите, делать добро!» и «Подари жизнь», юных спортсменов из Вологодской области и всех посетителей музея», — говорится в сообщении.

Дед Мороз рассказал всем о самом любимом и долгожданном празднике и пригласил москвичей и гостей столицы на новогодний исторический квест «Елка Победы».

Для взрослых и детей в этот день в музее работали мастер-классы и интерактивные зоны. Кроме того, на специальной тематической площадке гости музея смогли бесплатно отправить новогодние поздравления родным и близким.

Почетными гостями мероприятия стали заместитель губернатора Вологодской области Олег Васильев и президент благотворительного фонда «Спешите делать добро!» Оксана Федорова.

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