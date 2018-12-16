РИАМО - 16 окт. В Подмосковье в воскресенье состоятся выборы в совет депутатов городского поселения Черкизово Пушкинского района, говорится в сообщении пресс-службы Мособлизбиркома.

«Решением избирательной комиссии городского поселения Черкизово Пушкинского муниципального района Московской области от 3 октября 2018 года №7/2 выборы депутатов совета депутатов городского поселения Черкизово Пушкинского муниципального района Московской области назначены на 16 декабря», - говорится в сообщении.

Решение принято в связи со вступлением в законную силу 1 октября 2018 года решения Московского областного суда. Суд признал неправомочным состав совета депутатов Черкизова, избранный на муниципальных выборах 14 сентября 2014 года.

В совет избираются 10 депутатов по двум многомандатным избирательным округам. Организует выборы избирательная комиссия городского поселения Черкизово.

В Мособлизбиркоме напомнили, что политические партии обязаны проводить конференции, на которых рассматривается вопрос о выдвижении кандидатов, списков кандидатов, и в обязательном порядке в письменном виде извещать комиссию о проведении таких конференций.

Избирательное объединение обязано извещать организующую выборы комиссию о проведении конференции не позднее чем за один день, если мероприятие проводится в том же населенном пункте, что и комиссия, и не позднее чем за три дня, если мероприятие проводится за пределами этого населенного пункта.