РИАМО - 15 дек. В субботу к акции «День открытых дверей» в Подмосковье присоединилось рекордное количество управляющих компаний – 820, одной из тем стал переход на систему раздельного сбора отходов, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Московской области.

«Акция «День открытых дверей в управляющих компаниях Подмосковья», которую в течение четырех лет организует и совместно с УК проводит Госжилинспекция Московской области, – это по-прежнему актуальный, востребованный жителями формат коммуникации собственников и нанимателей жилья, УК, органов государственной власти и местного самоуправления. Сегодня, 15 декабря, к 16-й по счету акции присоединилось рекордное количество управляющих компаний – 820», — сказал руководитель Госжилинспекции региона Вадим Соков.

Он добавил, что УК представляли все городские округа и муниципальные районы Подмосковья. До этого наибольшее количество участников было зафиксировано во время предыдущей акции 18 августа – к ней присоединились 786 организаций.

Акция проводится с 2014 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. В субботу «День открытых дверей» в девятый раз стал тематическим. В ходе приема населения акцент был сделан на нескольких темах - переходе Подмосковья с 1 января 2019 года на систему раздельного сбора твердых коммунальных отходов, а также организации работы диспетчерских служб УК.

Например, в Балашихе заведующие территориальными отделами Госжилинспекции Николай Нагибин и Олег Толстов с помощью интерактивных технических методов разъясняли посетителям офиса УК «Квартал 2005» главные принципы и особенности раздельного сбора мусора, а также рассказали об алгоритме действий при возникновении коммунальной проблемы.

«Новая система сбора мусора – крайне важная тема для Подмосковья. Жители должны понимать все ее нюансы и осознать, что это – один из важнейших шагов на пути к решению ситуации с переработкой и утилизацией ТКО в Московской области и, в конечном итоге, повышению качества жизни», - отметил Соков.

Жители также имели возможность в выходной день получить ответы на все волнующие вопросы. Значительная их часть касалась проведения текущих и капитальных ремонтов домов, реализации губернаторской программы «Мой подъезд», принципов начисления коммунальных платежей.

Соков провел прием жителей в управляющей компании ООО «ЭУК «Новое Пушкино» в Пушкинском районе, где лично принял около 20 жителей и поручил взять на контроль принятые от граждан заявления.