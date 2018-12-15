РИАМО - 15 дек. В концертном зале московского парка «Зарядье» провели предновогодний прием в честь дипломатического корпуса, дипломатов поблагодарили за сотрудничество с властями столицы по проведению различных мероприятий, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Чемпионат мира по футболу в столице прошел на высшем уровне, в том числе благодаря сотрудничеству с дипломатическим корпусом», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко.

Он поблагодарил представителей дипломатических миссий и отметил, что чемпионат мира стал для Москвы главным событием десятилетия.

«Перед более чем 2 миллионами туристов Москва предстала обустроенной, красивой, самого высокого уровня качества спортивных и зрелищных мероприятий, безопасной и дружелюбной», — подчеркнул Горбенко.

Также заммэра поблагодарил дипломатов за содействие в проведении Дней Москвы во многих городах мира.

«Во время этих дней мы имели возможность рассказать о нашей истории Москвы, о ее культуре, о планах на будущее, об инвестиционном климате», — отметил заммэра.

Горбенко поздравил сотрудников дипломатического корпуса с наступающими праздниками.

Выступая с ответным словом, послы Мексики, Италии и Финляндии поблагодарили город за сотрудничество. Также стороны выразили надежду на дальнейшую плодотворную совместную работу.