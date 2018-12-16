РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 16 дек. Активисты Подольска в воскресенье проведут новогоднюю елку с мастер-классами для детей-инвалидов в микрорайоне Львовский.

Уже несколько лет подряд родители детей-инвалидов проводят мероприятия для детей с ограниченными возможностями в микрорайоне Львовский. В воскресенье пройдет новогодняя елка с Дедом Морозом и Снегурочкой. В рамках мероприятия проведут мастер-классы по созданию поделок из бумаги и рисованию, а также развлекательная программа с аниматорами и многое другое.

Праздник будет проходить с 15:00 в помещении спортивного клуба «Витязь» на улице Красная, дом 2А. Ожидается, что в мероприятии примут участие около 50 детей.

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