РИАМО - 15 дек. Завершилась высадка деревьев-крупномеров на площади возле станции «Улица 1905 года» Таганско-Краснопресненской линии столичного метро, всего до конца 2018 года на благоустроенных улицах высадят 745 деревьев, говорится в сообщении пресс-службы департамента капитального ремонта Москвы.

«В рамках городского благоустройства на этой территории был создан необычный амфитеатр из многоуровневых террас, на которых в декабре высадили 119 деревьев: 28 кленов, а также 91 гибридную яблоню трех сортов. Этот своеобразный «зеленый экран» будет защищать прохожих от городского шума и пыли», - говорится в сообщении.

Работы по комплексному благоустройству территории около станции метро «Улица 1905 года» общей площадью 4,3 гектара проводились с июня по сентябрь этого года. Вместо неухоженной территории с хаотичной парковкой, отсутствием зелени и неудобным подходом к метро здесь было создано комфортное общественное пространство, совмещающее в себе рекреационные и транзитные функции.

В оформлении площади использованы два контрастных цвета — красный и серый. Серым гранитом замостили пешеходную территорию, а в оформлении природного ландшафта используют оттенки красного. В рамках комплексного благоустройства площади были также выполнены работы по ремонту южного наземного вестибюля станции метро «Улица 1905 года».

Всего до конца года на благоустроенных в 2018 году улицах будет высажено 745 деревьев, а весной 2019 года - более 19 тысяч кустарников. Работы проводятся в переулках Китай-города, на территории исторического входа в парк Горького с Ленинского проспекта, на Андреевской набережной, в Проточном и Малом Новопесковском переулках, а также на прилегающих к Лесной улицах.

«Деревья и кустарники подбирались специально для каждой улицы, согласно концепции благоустройства, учитывающей общий облик уличного пространства и смену цветов листьев в разные времена года. Это такие породы деревьев, как липы, клены, рябины, яблони, дубы, пихты, сирень и черемуха. Все они отличаются морозо- и ветроустойчивостью, хорошо адаптированы к условиям мегаполиса», - добавляется в материале.

Обычно взрослые деревья-крупномеры высаживают с ноября. В это время они уже находятся в состоянии покоя и легче переносят транспортировку и пересадку. Необычно теплая и долгая осень этого года стала причиной того, что период вегетации деревьев закончился позже обычных сроков. В связи с этим высадку деревьев начали в декабре.

На время высадки деревьев движение транспорта не перекрывается. Однако возможны временные ограничения на крайних полосах дорог с 23:00 до 06:00 в зависимости от участка высадки деревьев. Это необходимо для подъезда крытых фур, которые доставляют деревья в Москву из питомников, и задействованных в работах манипуляторов.