РИАМО (КОРОЛЕВ) - 16 дек. В воскресенье в подмосковном Королеве пройдет костюмированный забег «Космический карнавал», в нем могут поучаствовать дети и взрослые, сообщается в Instagram-аккаунте спортивного комитета городской администрации.

Забег начнется у стадиона «Вымпел».

«Космический карнавал – это самый веселый, фееричный костюмированный забег с особой энергетикой. Забег состоится 16 декабря от стадиона «Вымпел», – говорится в сообщении.

В забеге могут принять участие дети и взрослые. Для детей подготовлены трассы от 400 до 800 метров, взрослые пробегут трассы от 5 до 21,1 километра.