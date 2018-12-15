РИАМО - 15 дек. Ссора двух мужчин в поселке Лесной Пушкинского района Подмосковья закончилась дракой, в результате которой один из мужчин пострадал, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Двенадцатого декабря в 08:45 в Пушкинском районе, поселок Лесной, из подъезда бригадой скорой помощи в ГБУЗ Московской области «Пушкинская ЦРБ» доставлен и госпитализирован мужчина 1969 года рождения», - сказал собеседник агентства.

По его словам, в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска совместно с участковым уполномоченным полиции за совершенное преступление установлен и доставлен в отдел полиции мужчина 1980 года рождения. Преступление совершено на почве внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», заключил представитель пресс-службы.