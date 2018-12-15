РИАМО - 15 дек. Биатлонист Александр Логинов показал лучший результат среди российских спортсменов в гонке преследования на 12,5 километров на этапе Кубка мира, он пришел седьмым, сообщает Газета.ru.
В австрийском Хохфильцене проходит этап Кубка мира по биатлону.
«Победу в гонке преследования на 12,5 километров одержал француз Мартен Фуркад. Лучшим среди россиян стал Александр Логинов, финишировавший седьмым», - говорится в сообщении.
Российский спортсмен отстал от лидера на 43 секунды.
Ранее исполком Международного союза биатлонистов (IBU) решил не отстранять пять российских биатлонистов, которые подозреваются в нарушении антидопинговых правил австрийской полицией. Среди подозреваемых – Александр Логинов.
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