РИАМО - 15 дек. Биатлонист Александр Логинов показал лучший результат среди российских спортсменов в гонке преследования на 12,5 километров на этапе Кубка мира, он пришел седьмым, сообщает Газета.ru.

В австрийском Хохфильцене проходит этап Кубка мира по биатлону.

«Победу в гонке преследования на 12,5 километров одержал француз Мартен Фуркад. Лучшим среди россиян стал Александр Логинов, финишировавший седьмым», - говорится в сообщении.

Российский спортсмен отстал от лидера на 43 секунды.

Ранее исполком Международного союза биатлонистов (IBU) решил не отстранять пять российских биатлонистов, которые подозреваются в нарушении антидопинговых правил австрийской полицией. Среди подозреваемых – Александр Логинов.