РИАМО - 15 дек. Каталки для юных фигуристов представлены в 17 городских парках, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сезон катания на коньках в самом разгаре. А в 17 столичных парках есть каталки для самых маленьких фигуристов», — написал Собянин в соцсети «ВКонтакте».

Как уточняется на официальном сайте мэра Москвы, в основном поддерживающие стойки для детей представлены в виде фигур разных животных.

«В Измайловском парке есть не только обычные помощники — пингвины и белки, но и каталки для самых маленьких в виде морских котиков и даже скоростных поездов. На них можно садиться верхом. Такую каталку родители могут толкать перед собой, катаясь на коньках. Кроме того, малышам можно взять напрокат миньонов, а детям старшего возраста и взрослым — медведей», — добавляется в сообщении.

«Ассистента фигуриста» также можно взять в саду имени Баумана, Таганском парке, парке «Красная Пресня», Измайловском парке, парке Северного речного вокзала, парке «Дружба», Лианозовском, Гончаровском парках, парке по Ангарской улице, парке «Дубки», Воронцовском парке, парке Горького, Бабушкинском парке, саду «Эрмитаж», Петровском парке, «Сокольниках». Они представлены в виде медведей, пингвинов, морских котиков, тюленей, миньонов, а также поездов.

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