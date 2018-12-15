РИАМО - 15 дек. Хоккейная сборная России одержала крупную победу над командой Чехии в матче Кубка Первого канала в рамках Евротура, сообщает Газета.ru.

«Прозвучала финальная сирена! И вторую игру на Кубке Первого канала сборная России оставляет за собой! На этот раз хозяева турнира крупно обыграли чешскую команду со счетом 7:2», - говорится в сообщении.

Игра прошла на столичном стадионе «ЦСКА-Арена». Судили матч Ласси Хейккинен (Финляндия), Кристиан Викман (Финляндия).

Дублями в составе россиян отметились Кузьменко и Локтионов, по одной шайбе забили Торканов, Прохоркин, Капризов. У чехов отличился дублем Кубалик.