РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 16 дек. В Доме культуры «Силикат» подмосковных Котельников в воскресенье бесплатно покажут мюзикл «О чем поют женщины».

Московская академия вокального творчества Вячеслава Гнедака представляет вашему вниманию мюзикл-шоу «О чем поют женщины». Концертная программа составлена по мотивам легендарных мюзиклов и музыкальных кинофильмов: «Нотр Дам де Пари», «Граф Орлов», «Граф Монте-Кристо», «Ромео и Джульетта», «Три мушкетера», «Кабаре», «Кошки», «Чикаго», «31 июня», «Мама Миа». Мюзикл начнется в 19:00 в ДК «Силикат» Котельников.

Мероприятие организовано «РосМолСпорт МО» и общественным движением «Русский характер» при поддержке администрации городского округа Котельники.