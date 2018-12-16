РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 дек. В воскресенье в селе Сынково Подольска проведут игротеку на свежем воздухе, в рамках которой участники построят снежную крепость.

Структурное подразделение «Родник» сельского Дома культуры «Романцево» в воскресенье в 14:00 проведет веселую игротеку на свежем воздухе. В рамках программы, если будет позволять погода, участники будут лепить снежную крепость, играть в снежки, лепить снеговиком и многое другое. Если снега будет мало, то участников будут ждать подвижные игры и эстафета на тазиках.

Принять участие в мероприятии смогут все желающие бесплатно. Проходить программа будет в любую погоду по адресу: село Сынково, у дома №24.

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