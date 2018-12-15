РИАМО (КОРОЛЕВ) - 15 дек. В субботу в подмосковном Королеве дети-инвалиды из реабилитационного центра «Забота» посетили шоу «Спасаем заколдованных животных», передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

Мероприятие состоялось в семейном развлекательном центре «Fun fantastic world».

«Такие мероприятия у нас традиционные. И дети и родители очень охотно участвуют в таких программах. Сегодня прошло шоу с животными на базе этого центра, все проходит на благотворительной основе в рамках «Декады милосердия», посвященной празднованию Нового года. Сегодня на представление пришло 26 детей», - сказала заведующая отделением реабилитации детей-инвалидов реабилитационного центра «Забота» Маранди Тамара.

Детям и их родителям показали шиншиллу, черепаху, змею и других животных. После представления с детьми пообщались Дед Мороз и Снегурочка, которые вручили им сладкие подарки.