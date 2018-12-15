РИАМО - 15 дек. Рыночная стоимость корпорации Johnson & Johnson упала на 39,8 миллиарда долларов после сообщений о том, что в компании в течение многих лет знали о присутствии опасного для здоровья асбеста в детской присыпке, сообщает Газета.ru.

«Анализ ряда документов компании, а также показания в суде показывают, что «по меньшей мере с 1971 до начала 2000-х годов продукты компании на тестах иногда показывали положительные результаты на небольшое количество асбеста», - говорится в сообщении.

Суд в штате Миссури (США) обязал Johnson & Johnson выплатить 4,69 миллиарда долларов 22 женщинам, которые пожаловались на то, что после применения продукции данной компании у них развился рак.