РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 дек. В поселке МИС подмосковного Подольска возле спортивного комплекса «Ирида» залили каток и открыли сезон катания и игры в хоккей, сообщается в группе «Территориальный отдел «Лаговский» в соцсети «ВКонтакте».
«Скользкий сезон» открыт! В поселке МИС возле спортивного комплекса «Ирида» залит каток и радостно встречает своих первых посетителей», - говорится в сообщении.
Администрация теротдела приглашает всех желающих покататься на коньках и поиграть в хоккей.
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