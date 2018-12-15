РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 дек. В поселке МИС подмосковного Подольска возле спортивного комплекса «Ирида» залили каток и открыли сезон катания и игры в хоккей, сообщается в группе «Территориальный отдел «Лаговский» в соцсети «ВКонтакте».

«Скользкий сезон» открыт! В поселке МИС возле спортивного комплекса «Ирида» залит каток и радостно встречает своих первых посетителей», - говорится в сообщении.

Администрация теротдела приглашает всех желающих покататься на коньках и поиграть в хоккей.

Как провести зиму в Подмосковье>>