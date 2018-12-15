РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 дек. Жители подмосковных Люберец сдали на переработку пластик, картон и макулатуру в рамках акции «РазДельный сбор» в парках округа, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

«В субботу, 15 декабря, в парке «Наташинские пруды» и Центральном Люберец прошла традиционная ежемесячная акция «РазДельный сбор». Жители активно откликаются, принесли много пластика разных видов, картона, макулатуры на переработку», - сказал художественный руководитель городских парков Григорий Негин.

На переработку в рамках акции «РазДельный сбор» жители могут принести пластик (разнообразная тара и упаковка, переработке подлежат изделия под номерами маркировки: 1, 2, 4, 5 и 6), чистые пакеты без маркировки, макулатуру, стекло, металл, электробытовой хлам. Не участвуют в акции батарейки, градусники, ртутные лампы, ветошь, твердый пластик без маркировки, любой пластик с маркировкой №№3 и 7.

С 1 января 2019 года по поручению губернатора Московской области регион полностью перейдет на раздельный сбор отходов. Заменой контейнеров и приобретением мусоровозов для раздельного сбора будут заниматься региональные операторы, которые определены на конкурсной основе в апреле текущего года.

Подмосковье будут обслуживать семь компаний, по числу зон для региональных операторов. Свою деятельность они начнут в январе 2019 года, однако уже в сентябре некоторые региональные операторы планируют запустить в своих зонах пилотный проект по раздельному сбору отходов.