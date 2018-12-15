РИАМО - 15 дек. В подмосковной Коломне завершили ремонт фасада инфекционного отделения детской поликлиники, продолжаются работы по внутренней отделке помещения, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Глава Коломенского городского округа Денис Лебедев побывал на объектах социальной сферы, где проводится капитальный ремонт.

«Более 80 миллионов рублей было выделено правительством Московской области в рамках программы «Здравоохранение Подмосковья» на ремонт инфекционного отделения детской поликлиники в Коломне. Фасад здания уже полностью отремонтирован», - сказал Лебедев.

Он добавил, что сейчас продолжаются внутренняя отделка помещений, ремонт системы электроснабжения и внутренних коммуникаций в отделении.

Глава муниципалитета также оценил результаты капитального ремонта в детском саду «Ладушки» села Непецино. Это одно из четырех учреждений системы образования округа, которое в 2018 году вошло в региональную программу капитального ремонта. После открытия детский сад будут посещать 102 ребенка. Помимо четырех групп для детей от трех лет, здесь есть и ясельная группа.